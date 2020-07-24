İzmir Büyükşehir Belediyespor kano ile su topunun birleşmesinden doğan kanopoloyu oynayan ilk ekip oldu. Dünyada kanopolo adı altında oynatılan aktivite, Türkiye'de ilk kez İnciraltı'ndaki İzmir Kayıkları, Yelken ve Kano Tesisi'nde İzmir Büyükşehir Belediyespor sporcuları tarafından yapıldı. İnciraltı'nda su sporlarında hizmet veren eğitmenler ve kursiyerler, kano ile su topunu birleştirilen kanopoloyu ilk kez oynamaya başladı. Kanopoloda kanolarla suya inen oyuncuların mücadelesi görülmeye değerdi. Topa bir kez dokunma hakları olan sporcular, küreklerle hem golleri önlemeye çalışıyor, hem de kanoları kullanarak savunma yapıyor.

Beşer veya altışar kişilik ekiplerle eğlence ve şov amaçlı başlatılan bu oyunun yakında çok ilgi çekebileceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, "Kulüp olarak yine yeni bir ilke imza atıp ülkemizdeki ilk kanopoloyu oynadık. Gerçekten çok zevkli bir spor. Denizimizi daha fazla kullanmak istiyoruz. Su sporlarında en büyük hedef, marka kent olabilmek. Şimdi kano takımımız içinden bir kanopolo ekibi yaratacağız. İnciraltı tesislerinde kanoya başlayan sporcularımızı, kanopoloya da kanalize edeceğiz. Kano spor okullarımıza kayıt almaya başladık. Önlemler doğrultusunda çocukları denizle buluşturacağız" dedi.