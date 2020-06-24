







İzmir ekibi, iç transferde Ece Sözmen ve Sibel Kıcıroğlu'nun sözleşmelerini birer yıl uzatırken, Kastamonu Belediyespor'dan Yasemin Güler'i de yine 1 yıllığına kadrosuna kattı. Üç sporcunun imza törenine genel sekreter Mustafa Ağme ile sportif direktör Saffet Türksoyuer katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyespor'da yetişip son 4 sezonu Kastamonu Belediyespor'da geçiren Yasemin Güler, "İzmir'e ve yuvama yeniden döndüğüm içim mutluyum. Başarılı olmak için takım arkadaşlarımızla ter dökeceğiz" dedi.





DHA