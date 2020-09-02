İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda İtalya'dan SSV Birixen Südtirol ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç, 11-12 Ekim'de İzmir'de olacak. Rövanş mücadelesi 17-18 Ekim'de İtalya'da yapılacak.

Rakiplerinin İtalya'nın kaliteli ekiplerinden olduğunu belirten Antrenör Senar Dayat, "Çok zorlu iki maça çıkacağız. İlk karşılaşmanın İzmir’de olması nedeniyle rövanş için avantajlı bir skor elde emeliyiz. Yeni sezon öncesi altı transfer yaptık. Altyapımızdan dört genç ismi A takım kadrosuna dahil ettik. Yeniden yapılanma sezonumuzda en iyi mücadelemizi vereceğiz" dedi.