İzmir Büyükşehir Belediyespor, Buz Hokeyi 1'inci Ligi Play-Off finalinde Çayyolu Gordion'u 13-0 yenerek bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yeniden çıktı. 2019'da Süper Lig'de oynayan, 2020'de Süper Lig’e katılmama kararı aldıktan sonra bu yıl 1'inci Lig'de devam eden Büyükşehir Belediyespor ile Çayyolu Gordion arasındaki maç Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda oynandı. İlk maçta Genç Ankaralılar Spor Kulübü'nü 11-2 yenerek finale adını yazdıran İzmir ekibi, son maçtan da 13-0'lık galibiyetle ayrılıp Süper Lig'e yükseldi.

Şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyespor'a kupasını Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak verirken, ligi ikinci tamamlayan Çayyolu Gordion'a kupayı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Hakan Orhunbilge takdim etti. (DHA)