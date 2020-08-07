Türkiye’yi Kadınlar Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası ikinci turunda temsil edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor’un olası rakipleri belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklamada, lig ikincisi Yenimahalle Belediyespor’un Avrupa kupalarından çekilmesi üzerine EHF Kupası’nda mücadele etme hakkı kazanan İzmir temsilcisinin, Muratpaşa Belediyespor’la 2. turdan itibaren organizasyonda yer alacağı belirtildi.

Kura çekiminin 1 Eylül’de gerçekleşeceği kupada Türk ekiplerinin olası rakipleri arasında İspanya’dan Granhollers, Fertilidad Malaga ile Rocasa Gran Canaria, İzlanda’dan Valur, İtalya’dan Ali-Best Espresso Mestrino, Cassano Magnano ile Brixen Südtirol, Kosova’dan Istogu ile Vushtrria, Makedonya’dan Cair-Skopje, Hollanda’dan Westfriesland SEW, Portekiz’den Alavarium Love Tiles, Sırbistan’dan ZRK Naisa Nis, İsviçre’de Rotweiss Thun ile Spone Eagles ve Ukrayna’dan HC Real’in bulunduğu bildirildi.

Organizasyonda ilk maçların 10-11 Ekim’de yapılacağı kaydedildi.