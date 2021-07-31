İzmir Büyükşehir Belediyespor, hentbolda Avrupa başarıları hedefliyor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, kadın ve erkek hentbol takımlarının geçen sezon elde ettikleri başarıları Avrupa kupalarında taçlandıracaklarını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan yapılan açıklamada, bu sezon EHF Avrupa Kupası’nda mücadele edecek kadın hentbol takımının Yunanistan temsilcisi A.E.S.H. Pylea’yla, erkek takımının ise Çekya ekibi HCB Karvina’yla 2. turda karşılaşacağı belirtildi.

Organizasyonlarda ilk maçların 16-17 Ekim, rövanş karşılaşmalarının ise 23-24 Ekim’de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, "Kazandığımız her başarıya, bir sonrakinin müjdecisi gözüyle bakıyoruz. Şimdi sıra, hentbolda elde edilen başarıları Avrupa’da zaferlerle taçlandırmaya geldi." ifadelerini kullandı.