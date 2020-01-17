İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 67 ülke ve 99 kulüpten 295 sporcunun katıldığı 13. Skate Helena Avrupa Kupası’nda Türk sporcular 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Doğa Güner, Deniz Tarım, Derya Taygan ve Batu Tasasız altın, Masal Oran gümüş ve Gökçe Doğa Sezgi bronz madalyaya uzandı.

Batı Güdül’ün de dördüncü olduğu organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyespor, 121 puanla 99 kulüp içinde ikinci olmayı başardı.

Avrupa’da bir sezonda 5 ayrı ülkede yapılan yarışmanın sonunda en fazla ilk sırada yer alan takım, "Victoria" denilen şampiyonlar şampiyonu unvanına sahip oluyor.

AA