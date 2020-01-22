İzmir Büyükşehir Belediyesporlu artistik buz patenciler, Belgrad'da düzenlenen 13. Skate Helena Avrupa Kupası'nda fırtına gibi esip, 99 kulüp arasında ikinciliği elde etti. İzmir BŞB'nin küçük buz patencileri, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta organize edilen kupada 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alırken, 121 kupa puanı kazanarak İzmir'e döndü. 67 ülkeden 99 kulübün katıldığı ve 295 küçük sporcunun piste çıktığı dev şampiyonada Doğa Güner, Deniz Tarım, Derya Taygan ve Batu Tasasız altın, Masal Oran gümüş, Gökçe Sezgi ise bronz madalyayı boynuna taktı. Batı Güdül de dördüncülüğü elde etti.

İzmir Büyükşehirli artistik buz patenciler, elde ettikleri bu derecelerle 121 kupa puanını hanesine yazdırdı, 99 kulüp arasında ikinci sırayı elde etti. Branş Sorumlusu Neşe Olcay Hünerli, "Skate Helena Avrupa Kupası gibi dev bir organizasyonda kazandığımız altı madalya ve kupa puanı ile çok önemli bir başarı elde ettik. İzmir, artık buz sporlarının önde gelen markalarından biri olmaya başladı. Bunu Avrupa'da elde ettiğimiz derecelerle daha da güçlendiriyoruz" diye konuştu.

DHA