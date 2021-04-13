İzmir Büyükşehir Belediyespor, averajla turu geçti
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 30-29 yendi. İzmir Büyükşehir Belediyespor, maçı kaybetmesine rağmen averajla turu geçti.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beykoz Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Recep Şahin Köktürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakasının ilk yarısı14-14 berabere sonuçlandı.
Sahasındaki ilk maçı 27-26 kazanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, statü gereği deplasmanda daha fazla gol atan takım olarak adını yarı finale yazdırdı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, kupanın yarı finalinde Spor Toto ile karşılaşacak.