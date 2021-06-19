İzmir Büyükşehir Belediyespor, 5. şampiyonluğa odaklandı

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacak İzmir Büyükşehir Belediyespor’un antrenörü Erdinç Kılıç, "İzmir’e yıllar sonra bir şampiyonluk kupası daha getirmek istiyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan yapılan açıklamada, 2001, 2002, 2003 ve 2004’te 4 sezon arka arkaya şampiyon olan mavi-beyazlı ekibin, bu sezon üç etap üzerinden oynanan normal sezonu 14 maçta 13 galibiyet alarak lider tamamladığı, Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda 21-29 Haziran’da gerçekleştirilecek play-off’ta çeyrek finalde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacağı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyespor olarak ülke genelinde en fazla engelli branşına ve sporcusuna sahip kulüp olduklarını belirterek, "Tekerlekli sandalye basketbolunda yıllar sonra kazanacağımız şampiyonluk kupası, bu ivmenin daha da yukarıya çıkmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Antrenör Erdinç Kılıç da ligde şampiyonluğa çok yakın olduklarını, normal sezonda 14 maçın 13’ünü kazanarak şampiyonluğa ne kadar inandıklarını gösterdiklerini belirtti.

Play-off atmosferinin farklı olduğunu aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"İzmir’e yıllar sonra bir şampiyonluk kupası daha getirmek istiyoruz. Lig, geçen yıl pandemi nedeniyle oynanmadı. 2018-2019’da ise normal sezonu üçüncü bitirip, dördüncü sıradaki Fenerbahçe ile finalde karşılaşmıştık. Son saniyedeki son topu kaçırarak kaybettiğimiz şampiyonluk bize önemli deneyim kazandırdı. Bu kez Yalova’ya şampiyon olmaya gidiyoruz."