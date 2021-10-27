Hentbolda EHF Avrupa Kupası'nda Yunanistan'dan Pylea'yı eleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, 3'üncü Tur'da karşılaşacağı Portekizli Madeira Andebol SAD ekibini bekliyor. İlk maçı 13-14 Kasım İzmir'de, rövanş karşılaşmasını ise 20-21 Kasım'da Portekiz'de oynanacak İzmir BŞB'de Antrenör Senar Dayat, adeira Andebol SAD'ın Avrupa Kupaları tecrübesi olan bir ekip olduğuna dikkat çekti.

Serdar Dayat, "Bizim gibi Avrupa'da yıllarca üst düzey maçlar oynayan bir rakiple karşılaşacağız. Portekiz kadın hentbolu, son dönemde yükselişte. Her iki ekip de son 16'ya kalmak için büyük bir mücadele verecek. İki maçın da İzmir'de oynanması için hem Avrupa Hentbol Federasyonu, hem de Madeira Andebol SAD ile yazışmalar sürüyor" diye konuştu.

DHA