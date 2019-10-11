İZMİR, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi'nde İzmir Büyükşehir Belediyespor, yenilenen kadrosuyla ilk sınavını pazar günü İzmir derbisinde Karşıyaka önünde verecek. Takımı daha önce Arkasspor'a Efeler Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Şükrü Yengil'e emanet eden İzmir BŞB'de genç ve hedefi olan bir kadro oluşturduklarını söyleyen Branş Sorumlusu Ömür Gökçepınar, "Takımımızı voleybolda efsane bir isim olan Şükrü Yengil'e emanet ettik. Onun tecrübelerinden yararlanacağız. Genç ve kaliteli bir kadro yarattık. Play-Off'u zorlayacak bir takımımız var. Genç ve tecrübeli oyuncularla ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde noktalamak istiyoruz" dedi. İzmir BŞB, lig öncesi 11 transfer yapıp Anadolu Üniversitesi'nden İdil Naz Kambur ve Dilara Yergün, Merinos'tan Tülay Öner, Karşıyaka'dan Ayça Karakaç, Arnavutköy'den Aleyna Vence, Bergama Belediyesi'nden Aleyna Karalarlı, Özateş'ten İlayda Ersoy, Arkas'tan Doğa Su Tunca ve Yağmur Cinel, Samsun Anakent'ten ise Deniz Üstünsoy'u renklerine bağladı.

FOTOĞRAFLI