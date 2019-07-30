İZMİR, (DHA)



İstanbul'da 25-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Okçular Vakfı Minikler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor kupalarla İzmir'e döndü. Okçular Vakfı Tesisleri'nde yapılan turnuvaya 35 ilden kız ve erkek toplam 494 sporcu katıldı. Turnuvada Şueda Güneri, Sıla Özdemir ve Gökçe Ersoy'dan oluşan Büyükşehir Belediyespor kürsünün zirvesinde yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Şueda Güneri, 665 puanla genel sıralamada zirvenin tek sahibi olurken, Gökçe Ersoy ise üçüncülük elde etti.



İzmir BŞB'den Şueda Güneri, Sıla Özdemir ve Gökçe Ersoy, turnuvadaki başarılarından ardından milli takım hazırlık ve gelişim kampına katılmaya hak kazandı. Minikler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'ndan başarılı sonuçlarla döndüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Antrenörü Esen Dönmez, “Sporcularımız bir kupa, bir altın ve bir bronz madalya kazandı. Ayrıca üç sporcumuzda milli takım hazırlık kadrosunda yer alacak. Biz, Türkiye'nin okçuluk branşındaki en iyi kulüplerindeniz. Altyapıda da yine farkımızı ortaya koyduk. Antrenörümüz İrem Özdemir ve tüm sporcularımızı kutluyorumö dedi.

