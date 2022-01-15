Temsilcimiz TSİ 15.00'te başlayacak maçta Kanarya Adaları'nda Rocasa Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek. İzmir BŞB, maçı kazandığı takdirde adını çeyrek finale yazdıracak. Telde kentinde, Antonio Moreno Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyi Slovakya'dan Barbora Bocakova ile Lucia Janosikova ikilisi yönetecek. Avrupa kupalarında 44'üncü maçını oynayacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce çıktığı 43 karşılaşmada 18 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.