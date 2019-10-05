İzmir BŞB madalyaları topladı



İZMİR, (DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası ve Ümitler Asya Judo Kupası'ndan bir gümüş ve iki bronz madalya ile döndü. İspanya'nın Marine D’Or kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Mehmet Efe Özdemir Avrupa üçüncüsü oldu. 41 ülkeden 534 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada +65 kiloda tatamiye çıkan Mehmet Efe Özdemir, ilk turda İspanyol rakibini 31-15, ikinci turda Belaruslu rakibini 23-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Özdemir, çeyrek finalde Azeri rakibini 19-5 yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Yunanlı rakibine 34-40 yenilen Mehmet Efe Özdemir, üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Kırgızistan'da düzenlenen Ümitler Asya Judo Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Yağmur Şengül ve Mustafa Menevşe kürsüye çıktı. 2 kıtadan toplam 7 ülke ve 137 sporcunun katıldığı turnuvada +70 kiloda tatamiye çıkan Yağmur Şengül gümüş madalya kazandı. 81 kiloda Mustafa Menevşe ise üçüncü olma başarısı gösterdi. Büyükşehir Belediyesporlu üç sporcunun iki önemli şampiyonadan üç madalya çıkarttığı için mutlu olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Mustafa Ağme, “Tekvandoda Mehmet Efe Özdemir, judoda Yağmur Şengül ve Mustafa Menevşe kürsüye çıkarak kulübümüzü onurlandırdılar. Üç sporcumuzun gelişimini yakından takip ediyoruz. Bireysel ve takım sporlarındaki bu başarılarımızı sürdürmek amacındayız. Bizlere her zaman destek olan Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Soyer'e, Kulüp Başkanımız Ersan Odaman ve yönetim kuruluna verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederizö dedi.

