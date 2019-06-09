A Milliler İzlanda'ya bir türlü giriş yapamadı. Dün akşam Fransa'yı müthiş bir oyunla mağlup eden ve salı akşamı İzlanda'yla deplasmanda karşılaşacak olan Milliler, İzlanda'da büyük bir terbiyesizlik ve provokasyonla karşılaştı.

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında konuşan kaptan Burak Yılmaz, İzlandalı yetkililere tepki gösterdi ve şunları söyledi:

6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir de bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir.

Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzattılar!

Takımın bir başka tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu da konuyla ilgili olarak,"İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu." dedi. Belözoğlu'nun açıklaması esnasında gazeteci olup olmadığı tam anlamıyla anlaşılamayan bir kişinin mikrofonların arasından tuvalet fırçası uzatması ise skandalın bir başka boyutu oldu.

Belözoğlu ve Türk muhabirlerin, o an fırçaya dikkat etmemesi ise çok daha büyük bir olayın yaşanmasını engelledi.