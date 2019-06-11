İzlanda - Türkiye maçı öncesi ilk gol!

İzlanda - Türkiye maçı öncesi yaşanan krize Ay-Yıldızlı renklere gönül vermiş milyonlarca kişi tepki koyarken, kritik maç öncesi İzlandalılar'ın kısa süreli bir şok yaşadığı iddia ediliyor.

İddiaya göre, Göztepe'li bir taraftar dün gece sabaha karşı İzlanda Futbol Federasyonu'nun sitesini hackleyerek, rakibimize ve ev sahibi taraftarlara küçük bir mesaj bıraktı!

Nickname olarak, "Raiders1925'i kullanan Türk futbolsever, İzlanda Futbol Federasyonu'nun sitesine, "Türkleri küçümsemeyin. Biz Türkler, büyük ve saygılı bir ülkeyiz. Dünya ise İzlanda'nın saygısız olduğunu gördü. İzlanda saygısız ve barbar bir ülkedir" mesajını yazıp, üzerine de Ay-Yıldızlı Türk bayrağımızı koydu.

İzlanda'lı yetkililer yaşadıkları şoku atlattıktan sonra, teknik çalışmalara yapıp siteyi eski haline getirebildi.

İzlanda - Türkiye maçı TSİ 21.45'te başlayacak. A millilerimiz 9 puanla grupta lider durumda. Ev sahibi İzlanda ise oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi ile 6 puana sahip.



