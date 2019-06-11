Türkiye A Milli Futbol Takımı EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Misli.com’dan TEK MAÇ olarak oynanabilecek karşılaşmada İzlanda’ya konuk olan Ay-yıldızlılar Fransa’dan sonra zorlu rakibini de yenerek liderliğini korumak istiyor.

HEDEF 4’TE 4 YAPMAK

Gruptaki ilk iki maçında Arnavutluk ve Moldova’yı zorlanmadan geçen Milliler üçüncü maçta Fransa ile karşı karşıya gelmişti. Gösterdiği mücadele ve oynadığı muhteşem futbolla son dünya şampiyonunu 2-0 mağlup eden Türkiye 3’te 3 yaparak grupta liderliği ele geçirmişti. Özellikle genç stoperlerinin oyunuyla fark yaratan Kırmızı-beyazlılar Mbappe, Griezmann ve Giroud gibi hücumcuları olan Fransa’ya şut şansı bile tanımadı. Grupta henüz gol yemeyen Türkiye savunma performansı sayesinde İzlanda’dan ilk kez galibiyetle dönmenin hesabını yapıyor. Kritik deplasmandan alacağımız 3 puan grubu ilk 2 sırada bitirme adına büyük avantaj sağlayabilir.

Teknik direktör Şenol Güneş’in İzlanda karşısında tercih edeceği 11’in şöyle olması bekleniyor: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Cengiz, İrfan, Kenan, Burak

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Türkiye H Grubu’nda çıktığı 3 maçta da gol yemedi. (Kg yok)

- Türkiye’nin H Grubu’nda çıktığı 3 maçın 2’si 2.5 gol altı tamamlandı. (2.5 gol altı)

- İzlanda’nın H Grubu’nda oynadığı 3 maçın 2’si 2.5 gol altı tamamlandı. (2.5 gol altı)

- İki ülke arasında oynanan son 4 karşılaşmanın 3’ü 2-3 gol aralığında tamamlandı. (2-3 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ TÜRKİYE DİYOR

Misli.com üzerinden TEK MAÇ olarak bahis oynanabilecek İzlanda – Türkiye mücadelesini kuponlarına ekleyen Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Türkiye’den yana. Üyelerin %38’i kritik karşılaşmayı Ay-yıldızlıların kazanacağını düşünürken %12’lik dilim ise maçın gollü geçeceğini görüşünde.

MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN NE DİYOR?

Merih, Cengiz, Burak, Dorukhan, Hasan Ali aynı performanslarında olursa İzlanda’ya karşı kaybetmeden dönebileceğimizi düşünüyorum. Havaalanı girişinde yaptıkları eziyet bizi ekstra hırslandırabilir. Bunun rövanşı Türkiye’de yapılmalı.

Biraz kilitlenecek bir maç olabilir ama eğer erken gol gelirse çift taraflı goller izleriz.