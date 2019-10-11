İzlanda-Fransa maçına Misli.com’da canlı oyna

Arnavutluk maçında sürpriz bir yenilgi yaşayan İzlanda, grubun favori ekibi Fransa’yı konuk ediyor. Gruptaki tek mağlubiyetini Millilerimize karşı alan Fransa takımında, etkili oyuncuları Mbappe oynamayacak. Hafta sonu sakatlık geçiren as kalecileri de bir diğer önemli eksikleri. Bunların yanı sıra Ferland Mendy, Umtiti, Aymeric Laporte, Pogba da bu mücadelede forma giyemeyecek. Kaybetmeleri durumunda işleri iyice zora sokacak olan İzlanda, zorlu mücadeleden puan alarak ayrılma amacında.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Aralarında oynadıkları son 5 maçın 4’ünü konuk ekip Fransa kazandı.

• İzlanda’nın son 4 maçından 3’ü berabere bitti.

• Fransa son 10 maçında sadece 2 mağlubiyet aldı (8G).

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com’dan bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin %33’lük kısmı, karşılaşmadan Fransa’nın galip ayrılacağı düşüncesinde (MS 2).

• Maçın başlama düdüğü ile birlikte canlı bahis oynayabileceğiniz mücadelenin öne çıkan canlı oyunları da “Sıradaki Gol” ve “Ev sahibi / Deplasman – Toplam Gol ALT/ÜST” bahisleri oluyor.