İzlanda - Fransa maç sonucu: 0-1

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızla birlikte aynı grupta bulunan iki takım İzlanda ve Fransa, İzlanda'da karşılaştı.
Laugardalsvöllur Stadı'nda oynananve İtalyan hakem Gianluca Rocchi'nin yönettiği maçı Fransa, Olivier Giroud'nun 66. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Maç öncesi ısınma esnasında sakatlanan N'Golo Kante'nin yerine Moussa Sissoko maça ilk 11'de başlamıştı. Sakatlıkları bulunan Mbappe, Lloris ve Pogba maç kadrosunda yer almamıştı.
Bu galibiyetin ardından Fransa 18 puana yükselirken İzlanda 12 puanda kaldı.
İki takımın maç kadroları şu şekilde:
İzlanda:
Hannes Halldorsson - Victor Palsson - Kari Arnason - Ragnar Sigurdsson - Ari Skulason - Birkir Bjarnason - Arnor Traustason - Johann Gudmundsson - Runar Sigurjonsson - Gylfi Sigurdsson - Kolbeinn Sigthorsson
Yedekler:
Ögmundur Kristinsson - Ingvar Jonsson - Hjörtur Hermannsson - verrir Ingason - Jon Fjoluson - Birkir Saevarsson - Samuel Fridjonsson - Arnor Sigurdsson - Emil Hallfredsson - Jon Bödvarsson - Alfred Finnbogason - Vidar Kjartansson
Fransa:
Steve Mandanda - Lucas Digne - Raphael Varane - Benjamin Pavard - Clement Lenglet - Blaise Matuidi - Corentin Tolisso - N'Golo Kante - Olivier Giroud - Kingsley Coman - Antoine Griezmann
Yedekler:
Alphonse Areola - Mike Maignan - Kurt Zouma - Lucas Hernandez - Presnel Kimpembe - Djibril Sidibe - Tanguy Ndombele - Moussa Sissoko - Thomas Lemar - Wissam Ben Yedder - Alassane Plea - Jonathan Ikone