İzlanda artık yaşlandı

Son dönemde sık sık eleme aşamalarında karşılaştığımız İzlanda, bize kabus yaşatan dönemlerindeki kadar etkili bir performans gösteremiyor. Daha önce Euro 2016 ve 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde aynı grupta yer aldığımız İzlanda, bu kez de karşımıza Euro 2020 Elemeleri’nde çıktı. Daha önce rakibimizle yaptığımız 11 maçın 2’sini kazandık, 7’sinde yenildik ve 2’sinde berabere kaldık. Deplasman karnemize baktığımızda ise 6 maçın 5’inde mağlup olurken, 1’inden beraberlikle ayrıldık. Ancak Vikingler, 2020 öncesi Uluslar Ligi’nde çok kötü bir performans sergiledi ve A Ligi Grup 2’deki rakipleri İsviçre ve Belçika’ya toplamda 4 maçta da mağlup olup, sıfır puanla bir alt lige düştü.

Sigurdsson da etkisiz

Türkiye, yenilenen kadrosuyla yaş ortalamasını 25’in altına çekerken, rakibimizin kadrosu artık yaşlandı ve 29 ortalamayı gördü. Hala stoper bölgesinde sezonu Gençlerbirliği’nde tamamlayan 37 yaşındaki Kari Arnason oynarken, takımın en önemli yıldızı Evertonlı Gylfi Sigurdsson (29), beklentilerin altında bir sezon geçirdi. Grupta ise Erik Hamren’in öğrencileri, ilk 3 maçta Andorra’yı 2-0 (d), Arnavutluk’u 1-0 yenerken, Fransa’ya 4-0 (d) kaybetti.