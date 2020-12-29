İzdüşüm nedir? İzdüşüm ne demek, ne anlama geliyor?

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup'un attığı gollerle skora gitti. Beşiktaş'ın 18. dakikada Güven Yalçın ile bulduğu golde Demir Grup Sivassporlu oyuncular, pozisyonun başlangıcında Valentin Rosier'in dışarıdan topu Rachid Ghezzal'e çıkardığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Golü veren hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem (VAR) değerlendirmesinin ardından kararını değiştirmedi.

Bu pozisyonun yankıları devam ederken topun çizgiyi geçip geçmediği futbolseverleri ikiye böldü. İzdüşüm kelimesi de google aramalarında en üst sıralarda yer aldı.

İzdüşüm ne demek? İzdüşüm nedir, ne anlama geliyor?

Bir şeklin, ışınlar aracılığıyla izdüşüm düzlemi denilen bir düzlem üzerine belirli kurallarla aktarılışı. Örneğin bir lambanın yere düşürdüğü gölge, bir izdüşümdür. İzdüşüm sonucu elde edilen şekil, izdüşüm düzlemiyle şeklin göreli konumuna ve izdüşüren ışınların kaynağına bağlıdır. Kaynak bir tek noktaysa "merkezil izdüşüm" söz konusudur. Lamba örneğindeki izdüşüm merkezildir. İzdüşürücü tüm ışınlar birbirlerine paralelse "paralel izdüşüm" vardır.

Güneş'in bir duvarda oluşturduğu gölgeler yaklaşık olarak paralel izdüşüme örnektirler. Paralel izdüşümde ışınların izdüşüm düzlemine dik olması hâli önemlidir. "Dik izdüşüm" denilen bu hâlde bir noktanın izdüşümü diye bu noktadan düzleme indirilen dikmenin ayağına denir. Bir şeklin izdüşümüyse her bir noktasının izdüşümleri kümesidir.