Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSASPOR Yönetim Kurulu’nun ziyaretinde konuşan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “ Bursaspor ’umuzun Süper Lig yolculuğunda İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı olarak 100 adet kombineyle destek oluyoruz ve her zaman da kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ile Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Uçar, Serhat Akgün ve Tamer İşler, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Selçuk Türkoğlu, sporun siyasetin dışında tutulması gerektiğine vurgu yaparak, “Bursaspor’un bugün bu zorlukları yaşamasının en büyük nedenlerinden biri, politikanın medya başta olmak üzere her alana olduğu gibi spora da gereksiz biçimde nüfuz etmesindendir. Biz İYİ Parti olarak bu konudaki hassasiyetimizi göstermeye her zaman hazırız. Bursaspor bu şehrin markasıdır ve bu marka değerimizi her daim koruyup kollamalıyız. Bursaspor küme düştüğünde, bütün bir kentin algısının yerle bir olduğunu hepimiz biliyoruz. Şehrin ekonomisinin bile değer kaybettiği bilimsel araştırmalarla sabit olmuş bir konudur. Bu noktada Bursa’mızda şampiyonluk abidesi olan Atatürk Stadı’nın yıkım garabetinin de Bursaspor’un kent dahilindeki heyecan dolu, coşku yüklü havasını çok olumsuz etkilediğini de söylemek isterim. Büyükşehir Stadı’nın henüz bitirilememiş olması ve neredeyse dünyanın en maliyetli stadı olması da ayrı bir faciadır” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Bursaspor’umuzun Süper Lig yolculuğunda İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı olarak 100 adet kombineyle destek oluyoruz ve her zaman da kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Hayrettin Gülgüler de destekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, teşekkürlerini iletti.

Başkan Gülgüler, İYİ Parti’nin desteğinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtirken, “Ekip Liderimiz Emin Adanur ile birlikte büyük bir sorumluluğun altına girdiğimizi biliyoruz. Bunun bilincinde olarak bütün kapıları zorluyoruz ve hepsini açmaya da kararlıyız. Bursa’nın tamamının desteğine talibiz ve şehirde yeniden bir heyecan dalgası yaratmak için kararlı bir şekilde gayret gösteriyoruz. Transfer tahtasını açmamızla birlikte inşallah her şey yoluna girecek ve yeniden Süper Lig hedefiyle koşmaya başlatacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Hayrettin Gülgüler, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu’na isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

