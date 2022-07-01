İyi huylu prostat büyümesinin tedavisine nasıl karar verilir?





Prostat, yalnızca erkeklerde bulunan, idrar torbasının çıkışında ve idrar kanalının etrafını saran bir organdır. Prostatın ana işlevi, meninin sıvı kısmını oluşturmaktır. İlerleyen yaşla beraber gelişen hormonal değişikliklerle prostat dokusunda büyüme gerçekleşir ve idrar çıkışını engelleyerek idrar yapma ile ilgili şikayetlerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu doğal süreç genellikle 50 yaşından sonra başlar ve ömür boyu devam eder. Ancak, prostat dokusunun büyüme oranı ve yarattığı belirtiler kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bu nedenle kişinin şikayetleri belirlenip, muayene ve tetkikleri yapıldıktan sonra nasıl tedavi edileceğine karar verilir.

Belirtiler hastalığın ilerlemesine göre farklılık gösterir

Belirtiler hastalığın seyrine ve prostatın büyüme derecesine bağlı olarak değişebilmektedir. İdrar torbasından idrar akışını kısıtlayan bu durumda en sık görülen belirti idrar akışının azalmasıdır. Sıklıkla görülen diğer belirtiler ise; sık idrara çıkma ihtiyacı, idrar çıkışının geç başlaması, aniden gelen idrar ihtiyacı, idrarın kesik kesik yapılması, idrar yaparken ıkınma ihtiyacı, idrar torbasının tam olarak boşaltılamadığını hissetmek, sık idrar yolu enfeksiyonu geçirmek, idrar kaçırma ve idrarda kan olmasıdır.

İyi huylu prostat büyümesinde tanı ve tedavi yöntemleri

Hasta prostat büyümesi semptomları ile doktora başvurduktan sonra önce hastanın tıbbi geçmişini dinlenir. Hasta şikayetleri ve kullandığı ilaçlar sorgulanır. Daha sonra fizik muayene ve prostat muayenesi yapılır. Değerlendirme sonrası gerekli laboratuvar testleri uygulanır.

Tanı konulduktan sonra tedavi seçenekleri değerlendirilecektir. Tedavi yaklaşımını belirleyen ana faktörler hastanın şikayetlerinin şiddeti ve vücuttaki prostat büyümesine bağlı gelişen komplikasyonlardır. Bu verilere dayanarak tedavi kararları hasta ile birlikte verilir. Değerlendirme sonucu bekle-gör adı verilen sadece takip seçeneği uygulanabileceği gibi ilaç tedavileri veya cerrahi tedavi seçeneklerinden birisi önerilebilir.

Hafif semptomları olan bir kişi bu durumdan rahatsız değilse veya yaşam kalitesi etkilenmiyorsa tedaviye başlamadan önce kişi gözlemlenir. Orta derecede şikayeti olan hastalarda ilaç tedavisine başlanır. İlacın alınmasından sonra prostat ve mesane boynunun düz kasları gevşer ve idrar akışı rahatlar. İlaç tedavisiyle şikayetlerin kontrol altına alınamadığı veya prostat dokusunun büyümesine bağlı gelişen böbrek yetmezliği, böbreklerde genişleme, hiç idrar yapamama, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, idrar torbasında taş oluşumu veya idrarda tekrarlayan kanama olması durumlarında ise prostat dokusunu çıkarmak için cerrahi müdahale yapılır. Cerrahi müdahaleler günümüzde artık büyük prostat hacimlerinde dahi kapalı yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir.

Tedavide lazer prostatektomi yöntemi

Yöntem genel veya spinal anestezi altında (belden aşağısı) uygulanır. Kameralı özel bir aletle idrar yollarına girilerek idrar kanalı ve idrar torbası kontrol edilir. Daha sonra prostat dokusunu lazer cihazıyla kapsülden ayırılır ve idrar torbası içine atılarak ufak parçalar halinde vücut dışına çıkarılır. Bu cihazların kanama durdurucu etkisi yüksek olduğu için işlem sırasında düşük oranda kanama görülür. İşlem sonunda sonda konulur ve bu sonda genellikle işlemden sonra birinci veya ikinci günde alınarak hasta evine taburcu edilir.



