Ivanildo Fernandes formaistiyor!

Trabzonspor’un stoperlerinden Ivanildo Fernandes, 4. haftadaki Gençlerbirliği maçında 44. dakikada sakatlanmıştı. Sağ kas grubunda yaralanma tespit edilen Portekizli oyuncu milli arada sahalara dönmüştü. Bir süre fizyoterapist Fatih Emre Doğan yönetiminde çalışan 23 yaşındaki oyuncu cuma gününden itibaren de takımla antrenmanlara katılmaya başlamıştı.

Formasını geri almak isteyen Fernandes’in göreve hazır olduğunu teknik direktör Ünal Karaman’a ilettiği öğrenildi. Karaman’ın ise kararını maç günü vereceği, genç stoperi riske etmek istemediği kaydedildi.