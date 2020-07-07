Ünlü modacı ve televizyoncu Ivana Sert, Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın Tahminim Pekmez’in de Süper Lig’in fotoğrafını çekti. Ünlü modacı Ivana Sert bu kez de futbol yorumları ile programa damga vurdu. Güzel modacı, ‘‘Pandemi sonrasında da ligde çetin bir mücadele izliyoruz. Ama benim favorim Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

Tahminim Pekmez, 6. sezonuna Radyo Gol’de ‘merhaba’ dedi. Spor ve sanatı yan yana getiren Spor Talk Show programına bu hafta ünlü modacı Ivana Sert konuk oldu. Program da evde geçen uzun günlerin ardından nefes almak için tatilde olduğunu belirten Sert, Süper Lig’in de fotoğrafını çekti.

Sert, ‘‘Pandemi sonrasında da ligde çetin bir mücadele izliyoruz. Ama benim favorim Trabzonspor. Ben Trabzonspor’un sezon sonunda mutlu sona ulaşacağına inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Her hafta spor ve sanat dünyasından konukların ağırlandığı Tahminim Pekmez her salı 11:00 ile 12:00 saat dilimleri arasında 95,8 frekansında Radyo Gol’de.







