Premier Lig'e yükselen Brentford takımının yıldızı tartışmasız Ivan Toney. 25 yaşındaki İngiliz golcü, normal sezonu 31 golle tamamlarken Play-Off yarı final ve final maçlarında da birer gole imza attı. Toney böylece 33 golle lig tarihine geçen performans gösterdi.

Ivan Toney, 2012-13 sezonunda 30 gol barajına ulaşan Glenn Murray'den sonra İngiltere Championship'te 30 gol barajına ulaşan ilk oyuncu oldu. Ivan Toney ile Tottenham başta olmak üzere Premier Lig ekipleri ilgileniyor.