Ivan Toney rekor kırdı ve Premier Lig'e çıktı
Brentford forması giyen 25 yaşındaki İngiliz oyuncu Ivan Toney, geride kalan sezonda 33 gole imza attı ve lig rekoru kırdı. Ivan Toney, Championship Play-Off final maçında 2-0 galip gelen Brentford takımı ile Premier Lig'e yükselirken transfer döneminin en gözde isimlerinden biri olacağını şimdiden kanıtladı
Premier Lig'e yükselen Brentford takımının yıldızı tartışmasız Ivan Toney. 25 yaşındaki İngiliz golcü, normal sezonu 31 golle tamamlarken Play-Off yarı final ve final maçlarında da birer gole imza attı. Toney böylece 33 golle lig tarihine geçen performans gösterdi.
Ivan Toney, 2012-13 sezonunda 30 gol barajına ulaşan Glenn Murray'den sonra İngiltere Championship'te 30 gol barajına ulaşan ilk oyuncu oldu. Ivan Toney ile Tottenham başta olmak üzere Premier Lig ekipleri ilgileniyor.