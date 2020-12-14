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Ivan Rakitic'ten Arda Turan'a: Cim Bom gol gol gol!

Sezon başı Barcelona'dan Sevilla'ya transfer olan Hırvat futbolcu Ivan Rakitic'ten Barça'daki eski takım arkadaşı Arda Turan'a Galatasaray yorumu geldi.

14 Aralık 2020, Pazartesi 18:49 Son Güncelleme:
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Ivan Rakitic'ten Arda Turan'a: Cim Bom gol gol gol!

Instagram hesabından Arda Turan'ın Galatasaray antrenmanından yaptığı paylaşımın altına Rakitic'in "Cim Bom gol gol gol" yazması dikkat çekti. Bu yorumu gören Galatasaray taraftarı ise sosyal medyanın tüm mecralarından Rakitic'e "Galatasaray2a gel" mesajları gönderdiler.

Sevilla'dan Barcelona'ya 2014/2015 sezonu başında tam 18 milyon euroya transfer olan Hırvat yıldız, sezon başı eski takımına geri dönmüştü. Rakitic'in adı transfer sezonunda Galatasaray ile de anılmıştı. 32 yaşındaki orta saha bu sezon Endülüs ekibiyle çıktığı 18 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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