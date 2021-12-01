Ivan Perisic'in hedefi Tottenham'da forma giymek
İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Hırvat yıldız Ivan Perisic'in kulüpteki geleceği merak ediliyor. İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcunun, eski hocası Antonio Conte ile tekrardan çalışmak için Tottenham'a gitmek istediği iddia edildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Inter ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hırvat yıldız Ivan Perisic'in Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a gitmek istediği iddia edildi.
SPORT1'de yer alan habere göre Inter ile sözleşme uzatma görüşmeleri devam eden Ivan Perisic, eski teknik direktörü Antonio Conte ile tekrardan çalışabileceği Tottenham'a katılmayı düşünüyor.
32 yaşındaki futbolcu ile Borussia Dortmund ve Wolfsburg da yakından ilgileniyor.
Perisic bu sezon Inter ile çıktığı 17 maçta 3 gol ve 2 asist yapmayı başardı.