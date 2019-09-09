Kolombiya'nın efsane oyuncularından Ivan Cordoba, G.Saray'ın Falcao transferini yorumladı. Cordoba, "Falcao'ya muhteşem bir karşılama yapıldı. Bence James Rodriguez de Galatasaray'a transfer olmalı" dedi.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR

Kolombiya'nın yıldız oyuncusu James Rodriguez'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Rodriguez, 76 kez milli oldu.

Kaynak: Takvim





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