İttifak Holding Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor: 0-0

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)
STAT: Medaş Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Metin, Bilal Gölen
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray- Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Barış, Ömer Ali Şahiner (Dk. 85 Shengelia), Jevtovic, Musa (Dk. 72 Rahmanovic), Hadziahmetovic (Dk. 85 Oğuz Kağan), Cikalleshi (Dk. 46 Bytyqi), Kravets
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin, Naldo, Kudriashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz (Dk. 90+1 Serdar), Fredy, Amilton (Dk. Sidney Sam), Jahovic (Dk. 73 Orgill)
SARI KARTLAR: Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor) - Amilton (Fraport Tav Antalyaspor)
Süper Ligin 21'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.
32'nci dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Jevtovic kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.
34'üncü dakikada Hakan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
48'inci dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu arka direğinin yanından auta çıktı.
60'ıncı dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında Musa'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.
64'üncü dakikada Hakan'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Eray'da kaldı.
90+1’inci dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Eray, topu kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz sona erdi.
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