Dünyayı etkisi altına alan koranavirüsün en çok etkilediği 2. ülke İtalya oldu. Salgın nedeniyle 53 bini aşkın vakası bulunan ülkede 5 bine yakın insan yaşamını yitirirken, bu anlamda virüsün başladığı Çin’i bile geride bıraktı.

Ülkenin durumu her geçen gün daha da kötüye giderken Roma’da bulunan La Sapienza Üniversitesi’nde profesörlük yapan Francesco Le Foche, ülkede salgının yayılımıyla ilgili önemli bir tespitte bulundu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 19 Şubat’ta Atalanta ile Valencia’nın kozlarını paylaştığı maçın salgının yayılma hızını artırdığını belirten Profesör Le Foche, “San Siro’daki maçı 45 bine yakın kişi tribünden takip etti. Binlerce insan birbirine çok yakın pozisyondaydı. Hatta heyecanla, bağırma, sarılmayla daha da iç içe geçerek virüsün taşınmasına sebep oldular” ifadelerini kullandı.

Deplasmanda 2 bin İspanyol

Bu arada dünyada İtalya’nın ardından virüsten en çok etkilenen ülke İspanya... Bu doğrultuda Atalanta deplasmanına giden yaklaşık 2 bin Valencialı taraftarın dönüşünün ardından İspanya’da da salgınların artmaya başlaması, takımdan 5 kişinin virüse yakalanması, bu teorinin doğru olma olasılığını da oldukça artırıyor!