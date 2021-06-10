EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan İtalya'ya yıldız futbolcu Lorenzo Pellegrini'den kötü haber geldi.

Gök Maviler'de, dün gece yapılan antrenmanda sakatlanan Pellegrini'nin Türkiye maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu gelişme üzerine İtalyanlar, Romalı orta saha oyuncusunun yerine Gaetano Castrovilli'yi almak için UEFA'ya başvurdu.

11 Haziran Cuma günü başlayacak Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında Türkiye ile İtalya TSİ 22.00'de kozlarını paylaşacak.









Kritik maç saat 22.00'de

Yarın akşam Türkiye ile karşılaşacak olan İtalya'da Lorenzo Pellegrini, sakatlığı nedeniyle Euro 2020'de olamayacağını açıkladı.







