İtalyanlar’dan ‘Türk Duvarı’ yorumu

İtalyan basını, EURO 2020 kuralarının ardından Türkiye, İsviçre ve Galler’den oluşan A Grubu’nu değerlendirdi. A Milli Takımımız’dan övgü ile bahsedildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’un haberinde, Ay-Yıldızlılar’ın genç bir ekipten kurulu olduğuna dikkati çekerek, “Gençleşmiş Türkiye, Fransa ’ya yenilmezken (1 galibiyet, 1 beraberlik), eleme grubunda Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü’den oluşan ’Türk Duvarı’ sayesinde sadece 3 gol yedi” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini’nin, “Dengeli bir kura. Türkleri çok iyi tanıyorum, çok iyi bir takım” şeklindeki kura sonrası değerlendirmelerine de yer verdi.