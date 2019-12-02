İtalyanlar’dan ‘Türk Duvarı’ yorumu

İtalyan basını, EURO 2020 kuralarının ardından A Milli Takımımız için övgü dolu ifadeler kullandı.

02 Aralık 2019, Pazartesi 05:46
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İtalyanlar’dan ‘Türk Duvarı’ yorumu

İtalyan basını, EURO 2020 kuralarının ardından Türkiye, İsviçre ve Galler’den oluşan A Grubu’nu değerlendirdi. A Milli Takımımız’dan övgü ile bahsedildi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’un haberinde, Ay-Yıldızlılar’ın genç bir ekipten kurulu olduğuna dikkati çekerek, “Gençleşmiş Türkiye, Fransa ’ya yenilmezken (1 galibiyet, 1 beraberlik), eleme grubunda Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü’den oluşan ’Türk Duvarı’ sayesinde sadece 3 gol yedi” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini’nin, “Dengeli bir kura. Türkleri çok iyi tanıyorum, çok iyi bir takım” şeklindeki kura sonrası değerlendirmelerine de yer verdi.

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