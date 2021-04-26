Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İtalya'da kötü futbolu nedeniyle gündem olmaya devam ediyor. 36 yaşındaki futbolcu son olarak Fiorentina karşısında oynadığı kötü oyunla eleştirilerin odağındaki isim oldu.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport, "Cristiano orada mısın?" başlığıyla verdiği haberde yıldız futbolcuyu ağır bir şekilde eleştirdi. Corriere della Sera ise Cristiano Ronaldo'nun takımla bağlantısının koptuğunu öne sürerken yıldız isim ile ilgili, "Amaçsız, ruhsuz, hayalet gibi" ifadelerini kullandı.

Tuttosport ise Cristiano Ronaldo'nun Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda takımdan ayrılacağını ve Manchester United ya da Paris Saint Germain'e gidebileceğini yazdı.





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3 maçtır gol atamıyor

Serie A'nın 33. haftasında Fiorentina ile 1-1 berabere kalan Juventus, bitime 5 hafta kala 66 puanla 4. sırada bulunuyor. Siyah beyazlıların en yakın rakibi bir maçı eksik olan 63 puanlı Napoli. Son 3 haftada 5 puan bırakan Juventus'ta Cristiano Ronaldo da 3 maçtır rakip ağları havalandıramıyor.