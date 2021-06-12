İtalyanlar’ın yakından tanıdığı Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye 11’de başladı ve 90 dakika sahada görev yaptı. Ancak yıldız 10 numaraya karşı maç boyunca İtalya Milli Takımı özel önlem aldı. Adam adama markaj uygulanan Hakan, orta alanda beklediği boşlukları bulamadı. A Milli Takımımız, kaleye yakın bölgeden serbest vuruş da bulamayınca, Hakan frikikten de tehlike yaratamadı. Maç bitiminde, Hakan’ın Milan’dan takım arkadaşı olan İtalyan kaleci Donnarumma, kendisini teselli etti.