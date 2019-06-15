İtalyanlar’dan Dorukhan’a hücum!

Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezon başında kadrosuna bedelsiz olarak kazandırdığı Dorukhan Toköz, Kara Kartal’da ortaya koyduğu başarılı performansla kısa sürede yıldızını parlatmıştı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş’taki etkili görüntüsü sonrasında teknik direktör Şenol Güneş’in yönetimindeki A Milli Takım’a da seçilmişti.

Ay-Yıldızlı formayla ortaya koyduğu performansla da istikrarını sürdüren Dorukhan, bir anda transferin bir numaralı gündemi haline geldi. İngiltere Premier Lig, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi’nden birçok kulübün takibinde bulunan genç oyuncuya, İtalya’dan da 3 takımın talip olduğu ortaya çıktı. Kartal’ın yıldızıyla; Sassuolo, Genoa ve Udinese’nin menacerler aracılığıyla nabız yokladığı belirtildi.

Başkan, değerini belirledi

Kariyerine ilk etapta Beşiktaş’ta devam etmeyi planlayan Dorukhan Toköz’ün, bu düşüncesine rağmen Beşiktaş Yönetimi’nin kendisini göndermek istemesi halinde Avrupa’ya açılmaya sıcak bakabileceği bildirildi.

Yönetimin ise menacerlerden tekliflerin resmi olarak getirilmesini istediği son kararı bu gelişme halinde vereceği ifade edildi. Öte yandan Başkan Fikret Orman’ın, Dorukhan için 15 milyon Euro’luk değer belirlediği konuşuluyor.