İtalyanlar Emre Mor için Fenerbahçe - Karagümrük maçına geliyor
Bu sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan 24 yaşındaki Emre Mor performansıyla eski günlerine geri dönüş sinyali verdi. Mor'un bu çıkışı İtalyan kulüplerinin büyük ilgisini çekti. Fenerbahçe ile oynanacak maç iki kulüpten temsilciler gelecek.
Spor Toto Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te forma giyen ve performansıyla göz dolduran Emre Mor yurt içi ve yurt dışından birçok takımın radarına girdi.
A MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR
Bu sezonki performansıyla yeniden A Milli Takım 'a çağrılması muhtemel isimler arasına giren Emre Mor A Milli Takım formasını daha önce 15 kez giyerken 1 kez de asist yaptı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Karagümrük, Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fatih Karagümrük, Emre Mor transferini sezon sonunda açıklayacak.
5 GOL 3 ASİST
Emre Mor bu sezon peformansını bir üst seviyeye taşıdı. Volkan Demirel'in öğrencisi bu sezon çıktığı 26 maçta 5 gol 3 asist yaparak skorer önemli katkı sağladı
KARİYERİNDEKİ İLK HAT-TRİCK'İNİ YAPMIŞTI
Karagümrük'ün 30. haftada karşılaştığı Yukatel Kayserispor karşısında 3 gol birden atan Emre Mor kariyerinde ilk kez hat-trick yapmıştı.
FIORENTINA VE ATALANTA GELECEK
Karagümrük'te 10 gole katkı sunan Emre için hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçında İtalya'dan iki kulüp gelecek. İtalya Serie A takımlarından Fiorentina ve Atalanta'nın yetkilileri, Fenerbahçe - Karagümrük maçında Emre Mor'u takip edecek.
GALATASARAY'DA SKOR ÜRETEMEDİ
1 Ağu 2019 tarihinde Celta Vigo'dan 190 Bin Euro kiralama bedeli karşılığında Galatasaray 'a gelen Emre Mor, Sarı-Kırmızılar ile 10 maça çıktı. Görev aldığı karşılaşmalarda gol veya asist katkısında bulunamadı. (Ajansspor)