İtalyanlar Emre Mor için Fenerbahçe - Karagümrük maçına geliyor

Spor Toto Süper Lig takımı Fatih Karagümrük'te forma giyen ve performansıyla göz dolduran Emre Mor yurt içi ve yurt dışından birçok takımın radarına girdi.

A MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR

Bu sezonki performansıyla yeniden A Milli Takım 'a çağrılması muhtemel isimler arasına giren Emre Mor A Milli Takım formasını daha önce 15 kez giyerken 1 kez de asist yaptı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Karagümrük, Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor'un satın alma opsiyonunu kullandı ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fatih Karagümrük, Emre Mor transferini sezon sonunda açıklayacak.

5 GOL 3 ASİST

Emre Mor bu sezon peformansını bir üst seviyeye taşıdı. Volkan Demirel'in öğrencisi bu sezon çıktığı 26 maçta 5 gol 3 asist yaparak skorer önemli katkı sağladı

KARİYERİNDEKİ İLK HAT-TRİCK'İNİ YAPMIŞTI

Karagümrük'ün 30. haftada karşılaştığı Yukatel Kayserispor karşısında 3 gol birden atan Emre Mor kariyerinde ilk kez hat-trick yapmıştı.

FIORENTINA VE ATALANTA GELECEK

Karagümrük'te 10 gole katkı sunan Emre için hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçında İtalya'dan iki kulüp gelecek. İtalya Serie A takımlarından Fiorentina ve Atalanta'nın yetkilileri, Fenerbahçe - Karagümrük maçında Emre Mor'u takip edecek.

GALATASARAY'DA SKOR ÜRETEMEDİ

1 Ağu 2019 tarihinde Celta Vigo'dan 190 Bin Euro kiralama bedeli karşılığında Galatasaray 'a gelen Emre Mor, Sarı-Kırmızılar ile 10 maça çıktı. Görev aldığı karşılaşmalarda gol veya asist katkısında bulunamadı. (Ajansspor)