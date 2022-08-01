Mario Balotelli'nin Adana Demirspor macerası sona erebilir. İsviçre'den Sion kulübünün de transfer teklifi sunduğu İtalyan golcüye şimdi de İtalya'daki memleketinin takımı olan Palermo talip oldu. Manchester City'nin de dahil olduğu City Group'un satın aldığı Palermo, Balotelli ile çıkış yakalamak istiyor.

"YUVANA DÖN MARIO BALOTELLI"

Akşam'ın Tifosi Palermo'dan aktardığı habere göre; Palermo'nun Mario Balotelli ile ilgilendiği ve İtalyan golcüyü memleketine döndürmek istediği ifade edildi. Süper Lig 'de Adana Demirspor'daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken 31 yaşındaki futbolcu ülkesinde de yakından takip ediliyor.

Haberin devamında; Mario Balotelli'ye "Yuvana dön" mesajıyla yaklaşacak olan Palermo'nun yıldız golcüyü kadrosunda görmeyi umduğu belirtildi.

MARIO BALOTELLİ BİR İLKE İMZA ATMIŞ OLACAK

Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan Palermo'ya transfer olursa, doğduğu şehre geri dönmüş olacak. Böylelikle, 31 yaşındaki yıldız kariyerinde yeni bir sayfa açarak, İtalya'da Serie B'de forma giyecek.



