İtalyanlar, Alpaslan Tahsin’i ‘Yeni Ronaldo’ olarak gösterdi

İtalyan Sportpress24’ün haberine göre Türk kökenli Yunanistan doğumlu genç oyuncu ayaklarıyla mucizeler yaratıyor.

FC PAOK forması giyen 16 yaşındaki genç yetenek Alpaslan Tahsin, geçen sezon kimsenin beklemediği şekilde gelişme kaydederek sezonu 30 asist ve 24 gol ile tamamladı.

İtalyan önemli spor haber sitesi, uzmanlar tarafından Tahsin’in “Yeni Ronaldo” olarak değerlendirildiğine yer verirken, genç oyuncunun pek çok Avrupa kulübünün oyuncu avcısının radarında olduğunu yazdı.

Tahsin’in ilk olarak Atletico Madrid tarafından keşfedildiği belirtilen haberde, Roma’nın eski sportif direktörü Monchi’nin de genç oyuncuyu Yunanistan’da keşfettiği belirtildi.

Alpaslan Tahsin’in idolünün Roma’nın efsanevi kaptanı Francesco Totti olduğu ifade edilen haberde, genç oyuncunun Avrupa’nın dev kulüpleri tarafından dikkatle takip edildiği kaydedildi.

Haberde, son dönemde Alman Borussia Mönchengladbach ve Borussia Dortmund’un ilgi gösterdiği Alpaslan Tahsin için Juventus ve Inter kulüplerinin de hakkında bilgi topladığı belirtildi.

Tahsin’in hedefinin Serie A ya da La Liga’da forma giymek olduğu ifade edilen haberde, Beşiktaş’ın geçen sezon genç oyuncuya siyah-beyazlı formayı giydirmeye yaklaştığı ileri sürüldü.

Genç yeteneğin, Galatasaray’ın da radarında olduğu aktarıldı.

İtalyan sitesinin haberinde, Alpaslan Tahsin’in Avrupa’ya taşınmasının çok yakında gerçeğe dönüşecek bir rüya olduğu da vurgulandı