EURO 2020’de finalle birlikte 7 maçın 6’sını Wembley Stadı’nda oynayan İngiltere’yi evinde, normal ve uzatma süresi 1-1 biten mücadelenin penaltı atışlarında 3-2 yenen İtalya, 1968’den sonra tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. İngilizler, Luke Shaw’ın final maçlarının en erken (01.57) golüyle öne geçmesine rağmen Gök Mavililer, 67’de Bonucci ile dengeyi sağladı. Penaltılarda mutlu sona ulaşan İtalyanlar’da başarının en büyük mimarı Roberto Mancini’ydi. 2018 Dünya Kupası’na katılamayan İtalya Milli Takımı’nın başına geçen Mancini, finali de kaybetmeyerek ülkesinin başında yenilmezlik serisini 34’e (En son Eylül 2018 Portekiz’e 1-0) çıkarttı.

‘Büyümeye ve gelişmeye açık’

FIFA Sıralaması’nda 20. basamakta aldığı İtalya’yı an itibarıyla 4.’lüğe taşıyan tecrübeli hoca, tek büyük başarısını 1966’da Dünya Kupası’nı kazanarak yaşayan İngilizler’in 55 yıl sonraki hayalini gerçekleştirmesine de engel oldu. Şampiyonlukla ilgili olarak Mancini, “Çok mutluyum. Futbolcularım iyi oynadı ve galibiyeti hak ettik. Bu takım büyümeye ve gelişmeye açık” ifadelerini kullandı.

Çağrı Davran