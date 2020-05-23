Milano kentinin 2 büyük kulübünün 94 yıldır kullandıkları stadın yıkılması için İtalya Kültür Bakanlığı'ndan onay çıktı.

Onayla birlikle San Siro'nun kültürel miras statüsünde yer almadığına da karar verildi.

İnter ve Milan kulüplerinde ise gözler San Siro'nun hemen yanında inşa edilecek 60 bin kişilik stada çevrildi.

Efsane Stadyum tarihi maçlara da sahne olmuştu.

4 Avrupa Kupası finalinin oynandığı stadyumda, 2026 yılında İtalya'da düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış töreninin yapılması planlanıyordu.