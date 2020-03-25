Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi İtalya oldu. Ülkede vaka sayısı 70 bine dayanırken 6.820 kişi salgından hayatını kaybetti.

talya'da evde karantina altında kalan spor sunucusu Diletta Leotta ise corona virüs hakkında konuştu ve yaşadığı korkuyu paylaştı.

Leotta, corona virüs hakkında 'Korkuyorum!' derken şu sözleri kullandı;

Şu an yapabileceğimiz tek şey kendi sağlığımızı düşünmek. Sahadaki futbol oyuncuları gibi bizim de hayatta rollerimiz var ve bu virüse karşı takım halinde hareket etmeliyiz.

Günün ilk ışıklarından sonuna kadar sokakta ambulans siren sesi duyuyoruz. Hastaneler doldu taştı, artık yer bulunmuyor. Gerçekten çok endişeliyim.

Böyle bir korkuyu hayatımda hiç yaşamamıştım. Şu ana kadar öksürme veya nefes alma sorunu yaşamadım.

Evde tek başıma bu virüs salgınının yok olmasını bekliyorum. Ancak gerçeği söylemek gerekirse kısa bir süre içinde düzelmeyecek...

Dört duvar içinde evde spor yapıyorum. Kitap okuyorum, müzik dinliyorum. Kek yapıyorum, kek yapmayı çok seviyorum.

Futbolu çok seviyorum ve çok özledim. Bu zor günlerde televizyonda eski maçları yayınlıyorlar. Futbol maçları, bizim birlik halinde ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlatıyor.

İtalya'da bazı futbolcuların corona virüs testi pozitif çıktı. Umarım en kısa süre içinde sağlıklarına kavuşurlar. Bence ligleri ertelemekte çok geç kaldık. Hayat, futboldan daha önemlidir.

Futbolcuların hepsi 'Evde kal' mesajı veriyor. İnsanlar bu mesaja uymalı. En önemli şey bu. Evde kalmak...



