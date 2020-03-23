Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçta "Göğüslerini aç" şeklinde çirkin tezahüratlara maruz kalan 28 yaşındaki İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, koronavirüs sebebiyle ligde verilen arayı fırsat bilip kayak tatiline çıkmıştı.

Corona virüs sebebiyle kaosa giren İtalyan futbolu arasını fırsat bilen 28 yaşındaki güzel spor spikeri Diletta Leotta, soluğu kayak tatilinde almıştı.

28 yaşındaki Leotta, corona virüse meydan okuyup Alp Dağları'ndaki Skyway Monte Bianco'yu ziyaret etmişti.

Güzel spiker, hakkında çıkan 'corona virüsüne yakalandı' iddialarına Instagram'dan cevap vermişti.

"Evde kalıyorum ve zekice çalışıyorum" diye açıklama yapan Diletta Leotta bu sefer de evde karantinada yemek ve spor yaptıuğı videosunu paylaştı.

Güzel spikerin bu paylaşımı büyük beğeni aldı.