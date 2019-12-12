İtalyan işi! Aurelio De Laurentiis ve Ancelotti...

Devler Ligi’nde E Grubu son maçında Genk’i San Paolo Stadı’nda 4-0’lık skorla devirip üst tur biletini kapan Napoli’de, mücadelenin ardından şok bir olay yaşandı. Mavi- Beyazlılar, farklı galibiyetin ardından takımın tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti’yle yollarını ayırdı. Kulübün Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Napoli, A takım teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yollarını ayırma kararı almıştır. Kulüp, başkan Aurelio De Laurentiis ve Carlo Ancelotti arasındaki dostluk, karşılıklı saygı bozulmadan kalıyor” ifadeleri kullanıldı.

Kamp krizi yaşanmıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, Salzburg ve Genk ile E Grubu’nda yer alan Napoli, grubu Liverpool’un ardından ikinci sırada tamamlayarak, son 16 turuna kalmayı başarmıştı. Buna karşın Serie A’da 21 puanla 7. sırada yer alan Napoli, ligde bu sezon son galibiyetini 8. haftada konuk ettiği Hellas Verona’yı 2-0 yenerek almıştı. Serie A’da son 7 maçta galibiyet alamayarak, şampiyonluk iddiasından uzaklaşan Mavi-Beyazlı takım, geçen ayı da yönetim ve oyuncular arasında baş gösteren kamp kriziyle geçirmişti. Teknik direktör Ancelotti bu krizde, oyuncuların uzun süreli kampta tutulmasından yana olmadığını açıklamıştı. İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Napoli’nin önceki akşam Şampiyonlar Ligi’nde Genk’i 4-0 yenmesine rağmen, Ancelotti’nin işine son verildiği haberi nedeniyle maçın ardından soyunma odasında ağır bir havanın olduğunu ve oyuncuların bu karar sebebiyle üzüntü yaşadığını yazdı.

Arsenal ve Everton peşine düştü

Gazete, Mavi-Beyazlı takımın başına Ancelotti’nin Milan’da çalıştığı dönemde öğrencisi olan Gennaro Gattuso’nun getirileceğini aktardı. Öte yandan Ancelotti’yle Arsenal ve Everton’ın ilgilendiği bildirildi.