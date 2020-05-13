Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Ünlü İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio, "Marcao'nun İtalya'ya transfer olma ihtimali var. Fiorentina ve Atalanta stoper arıyor. Marcao'yla ilgileniyorlar ancak corona virüs bu işleri sekteye uğratıyor. Burada bir maddi kayıp var. Bu salgın yüzünden transfer borsası durmuş durumda. Atalanta ve Fiorentina şu anda bir teklif yapamaz ancak durum düzeldiğinde 9-10 milyon Euro önerebilirler. Bunlar olasılık dahilinde. Burada önemli olan Galatasaray'ın cevabı. Böyle bir durumda çok yüksek ücretlerin önerilemeyeceği kesin. Marcao burada oynamaya sıcak bakıyor. Oyuncunun hayali İtalya'da oynamak" dedi.

Marcao ile hangi takımlar ilgileniyor? Lazio neden Vedat Muriç'i istiyor? Marcao İtalya'da oynamaya sıcak bakıyor mu?

İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio'nun açıklamaları şu şekilde:

"Burada işler yavaş yavaş düzeliyor. Ben iyiyim. Umarım her şey daha iyi olacak."

Inzaghi'nin aradığı özelliklere uygun!

Son olarak Fenerbahçe'nin golcü ismi Vedat Muriç'e değinen Di Caprio şunları söyledi:

"Vedat Muriç ile Lazio ve Napoli ilgileniyor. Özellikle Lazio'nun radarında olan bir oyuncu. İtalya Ligi onun için çok önemli bir sıçrama tahtası olabilir. Lazio bence ilgi açısından daha ön plana çıkıyor. Lazio Teknik Direktörü Inzaghi'nin aradığı özelliklere sahip bir forvet. Inzaghi, uzun boylu ve güçlü bir santrafor arıyor. Napoli, Vedat Muriç için harekete geçebilir ancak öncelikle Milik takımdan ayrılmalı. Şu an itibariyle onunla daha çok ilgilenen takım Lazio."







