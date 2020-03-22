İtalyan futbolu şokta! 37 yaşındaki Andrea Micheli, corona virüsü nedeniyle vefat etti

İtalya Serie C takımlarından Pergolettese’nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

22 Mart 2020, Pazar 17:00 Son Güncelleme:
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İtalyan futbolu şokta! 37 yaşındaki Andrea Micheli, corona virüsü nedeniyle vefat etti

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da, Serie C takımlarından Pergolettese’nin 37 yaşındaki eski başkanı Andrea Micheli, virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2 hafta önce Milano'da hastaneye kaldırılan başkanın, dün gece hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Pergolettese takımı, Micheli'nin başkanlık yaptığı dönemde Serie D'de şampiyonluk yaşamıştı. Genç başkan 2016 yılında ise görevinden ayrıldı. Hatırlanacağı gibi dün gece de Real Madrid’in eski başkanlarından 76 yaşındaki Lorenzo Sanz, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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