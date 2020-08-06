İtalyan ekibi Inter, çeyrek final biletini kaptı!

UEFA’nın kararı nedeniyle tek maç usulü tarafsız sahada oynanan Inter-Getafe maçının ardından Avrupa Ligi’nde çeyrek final bileti alan takım belli oldu.

Inter, Veltins Arena'da 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Inter'e bir üst turu getiren golleri 33. dakikada Lukaku ve 83. dakikada Eriksen kaydetti.

İtalyan ekibinin rakibi Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers rövanş maçı sonrası belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu, bugün TSİ 19.55’te başlayacak Sevilla-Roma ve Bayer Leverkusen-Rangers, TSİ 22.00’de başlayacak Basel-Eintracht Frankfurt ve Wolverhampton-Olympiakos maçlarıyla sona erecek.