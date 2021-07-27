Geride bıraktığımız sezon Fransa Ligue1'de sermaye devi PSG'nin önünde şampiyonluğa ulaşan Lille'de forma giyen Milli futbolcularımız ZekiÇelik, Yusuf Yazıcı ve BurakYılmaz, Avrupa'nın dikkatini çekmişti. Özellikle İtalyanlar'ın, Zeki'nin peşinde olduğu iddia edildi. Çizme basınından Tutto Mercato; geçtiğimiz ay Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katan İnter'in, Zeki için ilgi kağıdı gönderdiğini öne sürdü. Öte yandan Pol Lirola'yı Marsilya'ya göndermeye hazırlanan Fiorentina'nın da Zeki Çelik'i takip ettiği belirtildi. Lille'in de 24 yaşındaki sağ bek için 10 milyon Euro talep ettiği gelen haberler arasında.