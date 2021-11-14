İtalyan devleri Zakaria için yarışıyor

Borussia Mönchengladbach’ın genç yıldızı Denis Zakaria’nın talipleri giderek artıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 24 yaşındaki orta saha için İtalyan devlerinin talip olduğu öğrenilirken, Manchester City, Manchester United ve Arsenal gibi kulüplerin de oyuncuya ilgisinin olduğu biliniyor.

Borussia Mönchengladbach sportif direktörü Max Eberl oyuncunun ara transfer döneminde ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna cevabında Zakaria ile sözleşme uzatmak istediklerini ve oyuncularının ekonomik olarak iyi bir teklifin yanında sportif başarıyı da hedeflediklerini belirtti. Bu açıklama Zakaria’nın ayrılmak istediği şeklinde yorumlandı.

Calciomercato’nun haberine göre Roma ve Juventus’un Zakaria transferi için oyuncu satışı yapması gerekirken, Inter’in bu konuda eli daha rahat konumda. Inter, Marcelo Brozovic ile sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlandığı takdirde bu oyuncunun yerini Zakaria transferiyle yerini doldurmak istiyor.